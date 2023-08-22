Захарян: всегда следил за испанским футболом, и «Реал Сосьедад» для меня был в топе

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян высказался насчёт своего перехода в клуб из Сан-Себастьяна.
«Как только я услышал о предложении «Реала Сосьедад», то сразу же решил, что должен сюда перейти. Я всегда следил за испанским футболом, и «Реал Сосьедад» для меня всегда был в топе. Я видел, в какой футбол играет команда – мне нравится стиль игры, схема, как видит футбол тренер. «Реал Сосьедад» меня зацепил тем, что очень хотел меня видеть в клубе. Как я себя оцениваю как футболиста? Не моё дело себя восхвалять и оценивать, но, думаю, я тот футболист, который любит играть в атаку, забивать и приносить пользу команде. Атмосфера на матче с «Сельтой» была супер: все прыгают, кричат. Было здорово.
Сидеть на трибуне, правда, намного сложнее, чем играть на поле – очень хотелось выйти, помочь команде, проявить себя. Пока не знаю, когда смогу сыграть. Я тренируюсь с командой, но всё зависит от документов. Я не ожидал, что команда меня так хорошо примет: я только зашёл на базу, персонал и футболисты – все меня сразу поприветствовали, помогли. Знаю, что Валерий Карпин и Дмитрий Хохлов здесь играли, внесли большой вклад в команду. С Валерием Георгиевичем мы сейчас работаем в сборной России, но по поводу «Реала Сосьедад» с ним поговорить ещё не довелось. С Дмитрием Валерьевичем списались, он мне сказал, что подскажет мне любые места в Сан-Себастьяне», — сказал Захарян на пресс-конференции, посвящённой его переходу в клуб.
- 22 августа 2023
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