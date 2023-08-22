Тренер «Нефтехимика» Новиков: мы продаём футболистов, чтобы поддерживать существование

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Кирилл Новиков после поражения от «Торпедо» (1:2) в матче 6-го тура Мелбет Первой лиги рассказал о скромных финансовых возможностях на фоне бюджетов московских клубов.

«Не обидно ли, что расстались с Калугиным, который забил нам гол? Никита обладает потрясающими человеческими качествами. Я знаю его с 14 лет, он отличный парень, большой молодец. Все качества, как футбольные, так и человеческие, у него есть. Рад за него, жаль, что его хорошая игра сказалась на нас. У нас нет таких финансовых возможностей, как у московских команд.

У нас ушли семь-восемь игроков, для нас это привычно. Наша задача — делать так, чтобы наши футболисты прогрессировали, мы их продавали и клуб зарабатывал на существование. Когда пришло предложение от московского клуба, решили принять его, чтобы заработать», — приводит слова Новикова «Матч ТВ».