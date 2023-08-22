Стипиди — о скандале вокруг Рубиалеса: человек от радости целовал своих девчонок. И что?

Футбольный функционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», прокомментировал скандальную ситуацию в женском футболе с участием Луиса Рубиалеса.

«Я посмотрел финал чемпионата мира среди женщин, достаточно хорошая игра была. Выиграли испанки, после матча их награждали. Президент федерации футбола страны Рубиалес целовал девчонок, и это ужас тихий, что создалось из-за этого. Вся Испания на ушах, весь Европейский союз на ушах: как это так, он поцеловал… Да человек от радости поцеловал своих девчонок, которые стали чемпионами мира, – ну что здесь страшного? Уже приписывают ему домогательства, и чего только нет. У них это нормально, но у нас, я думаю, такого никогда бы не произошло, если бы наши выиграли, а президент РФС обнимал бы людей и благодарил бы их от души, действительно радовался бы, что они стали чемпионами мира», — приводит слова Стипиди «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, президент Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес обнимал и целовал на сцене футболисток своей сборной во время награждения после финала женского ЧМ-2023.