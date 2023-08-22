Захарян поделился первыми впечатлениями от перехода в «Реал Сосьедад»

Бывший полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян поделился первыми впечатлениями от пребывания в структуре испанского клуба «Реал Сосьедад».

«Первый день был очень сложный: перелёт, заселение, тяжёлый медосмотр, подписание контракта. Сегодня здорово – потренировался, с командой познакомился. Ребята все дружелюбные, не ожидал – все помогали. На тренировке лично помогал Микель Оярсабаль. Очень рад здесь быть!» — сказал Захарян в видео на YouTube-канале «Оkko Спорт».

Ранее сообщалось, что «Реал Сосьедад» заплатил за полузащитника «Динамо» € 12 млн плюс бонусы. Захарян успел провести за «Динамо» пять матчей в нынешнем сезоне, отметившись в них двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. После этого было объявлено о переезде Арсена в Испанию.