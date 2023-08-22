Захарян поделился первыми впечатлениями от перехода в «Реал Сосьедад»

Бывший полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян поделился первыми впечатлениями от пребывания в структуре испанского клуба «Реал Сосьедад».
«Первый день был очень сложный: перелёт, заселение, тяжёлый медосмотр, подписание контракта. Сегодня здорово – потренировался, с командой познакомился. Ребята все дружелюбные, не ожидал – все помогали. На тренировке лично помогал Микель Оярсабаль. Очень рад здесь быть!» — сказал Захарян в видео на YouTube-канале «Оkko Спорт».
Ранее сообщалось, что «Реал Сосьедад» заплатил за полузащитника «Динамо» € 12 млн плюс бонусы. Захарян успел провести за «Динамо» пять матчей в нынешнем сезоне, отметившись в них двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. После этого было объявлено о переезде Арсена в Испанию.
- 22 августа 2023
-
15:35
-
15:30
-
15:13
-
15:11
-
15:07
-
15:00
-
14:49
-
14:45
-
14:28
-
14:10
-
14:10
-
13:51
-
13:48
-
13:38
-
13:20
-
13:11
-
13:00
-
13:00
-
12:57
-
12:51
-
12:35
-
12:33
-
12:16
-
12:10
-
12:10
-
11:43
-
11:40
-
11:30
-
11:17
-
11:10
-
11:00
-
10:58
-
10:57
-
10:55
-
10:35