Барриос: у меня есть предложение от «Ноттингем Форест», но я сосредоточен на «Зените»

Колумбийский полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос высказался относительно своего будущего в команде и рассказал о предложении от английского «Ноттингем Форест».
«Разговоры извне — это нормально. Я защищаю цвета этой футболки в каждом матче. Да, у меня есть предложение от «Ноттингем Форест», но я на сто процентов сосредоточен на «Зените», – приводит слова Барриоса Metaratings.
Напомним, ранее сообщалось, что «Ноттингем Форест» интересуется Барриосом и готов предложить € 11,5 млн за трансфер, в то время как «Зенит» оценивал своего игрока в сумму от € 20 млн. Колумбийский хавбек выступает за «Зенит» с 2019 года после перехода из «Бока Хуниорс».
В составе петербургской команды Барриос провёл 155 матчей и стал пятикратным чемпионом России. Полузащитник связан контрактом с «Зенитом» до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 18 млн.
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