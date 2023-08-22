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Барриос: Вендел всё сказал своими голами «Спартаку», произошедшее осталось позади

Барриос: Вендел всё сказал своими голами «Спартаку», произошедшее осталось позади
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Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос высказался относительно ситуации с нежеланием одноклубника Вендела возвращаться в команду на старте сезона-2023/2024.

«Вендел всё сказал своими голами в матче со «Спартаком». Он снова ведёт подготовку, чтобы набрать физические кондиции. Вендел важный игрок для нас. Произошедшее осталось позади. Мы думаем сейчас только о будущем. Готов ли Вендел выкладываться за «Зенит»? Он забил два гола – это говорит многое о нём, о его концентрации, приверженности команде. И внутри, и снаружи мы всегда были терпеливы и всегда защищали друг друга. Это имеет значение», – приводит слова Барриоса Metaratings.

Напомним, Вендел не проходил вместе с «Зенитом» предсезонную подготовку, он находился в Бразилии по семейным обстоятельствам, а также из-за желания сменить клуб. Ранее Руслан Нигматуллин в беседе с «Чемпионатом» сравнил Вендела с Лионелем Месси.

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