Президент «Реала Сосьедад»: мы следили за Захаряном с 2019 года, у нас 33 отчёта по нему
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Президент «Реала Сосьедад» Хокин Аперрибай высказался о трансфере атакующего полузащитника Арсена Захаряна из московского «Динамо».
«Мы следили за Захаряном с 2019-го. У нас 33 отчёта по игроку. Мы пристально следили за его игрой, и летом 2022-го спрашивали про его доступность. Когда поняли, что Сильва не будет играть, осознали, что именно этот игрок нам и нужен. И мы пошли за ним», — сказал Хокин Аперрибай на пресс-конференции.
Ранее сообщалось, что «Реал Сосьедад» заплатил за полузащитника «Динамо» € 12 млн плюс бонусы. Захарян успел провести за «Динамо» пять матчей в нынешнем сезоне, отметившись в них двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. После этого было объявлено о переезде Арсена в Испанию.
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