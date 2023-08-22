Алан Дзагоев: Аршавин талантливее меня, я себя реализовал только на 60-70%

Бывший полузащитник ПФК ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев считает, что реализовал себя в футболе лишь на 60-70%. По мнению Дзагоева, он уступает по таланту другому известному российскому экс-футболисту, Андрею Аршавину.
«Талантлив ли я? Я считаю, что нет. Однозначно уступаю Аршавину по таланту.
К 22 годам я и в Лиге чемпионов поиграл, и в чемпионате России. Да, ты прогрессируешь, и без таланта тоже никуда, но если говорить, что я прям талант‑талант — с этим я точно не согласен. Вот Аршавин — это реально талант.
Реализовал ли я себя полностью? Считаю, что нет. Думаю, реализовался только процентов на 60–70. Каждый мой переход — это был прогресс. Из Беслана во Владикавказ был прогресс, из Владикавказа в Тольятти тоже был прогресс, из Тольятти в Москву, в ЦСКА был прогресс. А вот что было бы, если бы уехал из ЦСКА в Европу — этого мы уже никогда не узнаем. Но есть уверенность, что это был бы тоже прогресс», — приводит слова Дзагоева «Матч ТВ».
- 22 августа 2023
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