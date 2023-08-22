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«Текстильщик» — «Амкал»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 19:00

«Текстильщик» — «Амкал»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 19:00
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Сегодня, 22 августа, на стадионе «Текстильщик» в Иваново состоится матч 1/128 финала Фонбет Кубка России, в котором местный «Текстильщик» сыграет с «Амкалом». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В пяти последних матчах ЛЕОН-Второй лиги «Текстильщик» одержал одну только победу — над «Амкаром-Пермь» со счётом 1:0. Остальные четыре встречи с участием хозяйской команды сегодняшнего матча Кубка России завершились вничью.

Фонбет Кубок России . 1/128 финала
22 августа 2023, вторник. 19:00 МСК
Текстильщик
Иваново
Не начался
Амкал
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Медийный «Амкал» в 1/256 Кубка России обыграл «Красное знамя». В сезоне-2022/2023 «Амкал» дошёл до стадии 1/64 кубка страны, где уступил «Звезде» из Санкт-Петербурга.

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА.

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