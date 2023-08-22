Темнокожего судью избили на матче в Челябинске. Видео

Во время любительского футбольного матча в Челябинске произошёл резонансный эпизод. Футболист одной из команд избил темнокожего судью, информирует телеграм-канал Mash.
Команды «Бажова» и «Катрен» проводили матч в упорной борьбе, уровень эмоций зашкаливал. В какой-то момент нападающий проигрывающей «Бажовы» Титал Снджоян получил красную карточку. Это решение арбитра разозлило капитана команды, который является братом удалённого игрока - Телмана Снджояна. После короткой словесной перепалки Телман накинулся с кулаками на Жоржа Максима — темнокожего судью из Камеруна, который обслуживал матч.
Интересно, что арбитр после первого пропущенного удара решил принять бой и встал в рукопашную стойку. Однако силы оказались неравны, и футболист повалил судью на газон. Разнимать их пришлось уже всем остальным игрокам.
Серьёзных травм никто не получил. Дело дошло до полиции, однако Жорж Максим отказался от претензий к обидчику и не стал писать заявление.
Темнокожего судью избили на любительском матче в Челябинске. Видео:
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