Президент РПЛ Алаев высказался о конфликте Артёма Дзюбы с журналистом

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев прокомментировал недавний конфликт нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы с журналистом.

«Дзюба был признан самым медийным футболистом РПЛ, но вокруг Артёма много скандалов — портит ли это имидж лиги? Мы говорили, что хотим быть открытой лигой. Много для этого сделали в регламенте, [а также] организовали работу в микст-зоне. Конечно, такие неприятные ситуации не красят лигу, но не хочу дальше продолжать обсуждать этот конфликт. Думаю, и Дзюба мог себя по-другому повести — не отвечать на вопрос. Но для меня и спортивная журналистика немного другая.

Всем надо сделать выводы. Плохое слово быстро разлетается и собирает много лайков. Хотелось бы, чтобы мы обсуждали матчи, а футболисты организованно давали комментарии. Будем всё для этого делать. Ситуация потихоньку меняется. А конфликт Дзюбы и журналиста призываю уже оставить в покое. Соответствующие органы вынесли наказание. Хотелось бы, чтобы Дзюба залечил все травмы и наконец-то вышел на поле», — приводит слова Алаева Sport24.

Напомним, после матча 4-го тура РПЛ, в котором «Локомотив» играл с «Крыльями Советов» (1:1), журналист задал Дзюбе вопрос, пытаясь получить от форварда реакцию на критику со стороны известного тренера Игоря Шалимова. Нападающий железнодорожников грубо ответил представителю СМИ, сопроводив свой ответ угрозами «засунуть телефон в одно место». В итоге КДК дисквалифицировал Дзюбу на два матча условно.