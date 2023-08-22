«Амкар» прошёл в следующий раунд Кубка России, обыграв «Торпедо» Миасс в серии пенальти

Сегодня, 22 августа, состоялся матч 1/128 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между миасским «Торпедо» и пермским «Амкаром». Команды играли на стадионе «Труд» в Миассе. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Артёмом Катайкиным (Самара). Стартовый свисток прозвучал в 15:00 по московскому времени. «Амкар» обыграл миасское «Торпедо» в серии послематчевых пенальти со счётом 5:4, сыграв в основное время матча 0:0, и вышел в следующий раунд Кубка России.

Всё основное время матча игроки обеих команд пытались создать голевые моменты, чтобы открыть счёт в матче, но как первый, так и второй тайм матча прошли без голов и командам пришлось перейти к серии послематчевых пенальти, где игроки «Амкара» оказались немного точнее своих оппонентов, обыграв «Торпедо» Миасс со счётом 5:4, а героем стал вратарь пермского клуба Хазбулат Хамхоев, отразивший пенальти защитника хозяев Валерия Федосюка.

Таким образом, «Торпедо» Миасс заканчивает своё выступление в Пути регионов Кубка России на стадии 1/128 финала, а «Амкар» прошёл в следующий раунд турнира.