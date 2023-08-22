Португальский агент: «Бенфика» готова продать Нереса в «Зенит» только за € 100 млн

Португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал возможный переход бразильского нападающего «Бенфики» Давида Нереса в санкт-петербургский «Зенит». Напомним, ранее сообщалось, что сине-бело-голубые готовят новое предложение по 26-летнему футболисту в размере € 45 млн.

«Насколько мне известно, «Бенфика» готова продать Нереса в «Зенит» только за € 100 млн. За меньшую сумму португальский клуб продавать бразильца не готов. Может ли „Зенит“ сторговаться с «Бенфикой» на € 45 млн с щедрыми бонусами? Не думаю. «Бенфика» уже потеряла несколько основных игроков и не может позволить потерять себе ещё одного», — приводит слова Барбозы Metaratings.

26-летний Нерес связан контрактом с «Бенфикой» до июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в € 25 млн. Ранее футболист выступал в составе «Аякса» и «Шахтёра».

Напомним, этим летом «Зенит» покинул бразильский нападающий Малком, который перешёл в саудовский «Аль-Хиляль».