«Манчестер Сити» отказался от трансфера Пакета, «Вест Хэм» ранее просил более € 100 млн

«Манчестер Сити» решил отказаться от трансфера бразильского полузащитника «Вест Хэм Юнайтед» Лукаса Пакета. Ранее молотобойцы запрашивали около € 110 млн за переход 25-летнего футболиста. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, «горожане» уже как неделю не рассматривают Пакета в качестве возможно трансфера клуба этим летом. «Манчестер Сити» уже активно ищет альтернативные варианты на позицию центрального полузащитника.

Стоит отметить, что точно неизвестно, что стало причиной отказа «горожан» от трансфера бразильского футболиста. Напомним, ранее появилась информация, что проблемы с переходом не связаны с финансовыми вопросами. Сообщалось, что английская футбольная ассоциация (FA) подозревает Лукаса Пакета в нарушениях правил ставок. Обнаружилось, что родственники футболиста делали ставки на матчи с его участием.

Контракт Пакета с «Вест Хэмом» рассчитан до июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает бразильского полузащитника в € 45 млн. В прошлом сезоне бразилец сыграл за «Вест Хэм» 41 матч во всех турнирах, отметившись в них пятью забитыми мячами и семью результативными передачами.