Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Рейнджерс — ПСВ Эйндховен. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» отказался от трансфера Пакета, «Вест Хэм» ранее просил более € 100 млн

«Манчестер Сити» отказался от трансфера Пакета, «Вест Хэм» ранее просил более € 100 млн
Аудио-версия:
Комментарии

«Манчестер Сити» решил отказаться от трансфера бразильского полузащитника «Вест Хэм Юнайтед» Лукаса Пакета. Ранее молотобойцы запрашивали около € 110 млн за переход 25-летнего футболиста. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, «горожане» уже как неделю не рассматривают Пакета в качестве возможно трансфера клуба этим летом. «Манчестер Сити» уже активно ищет альтернативные варианты на позицию центрального полузащитника.

Стоит отметить, что точно неизвестно, что стало причиной отказа «горожан» от трансфера бразильского футболиста. Напомним, ранее появилась информация, что проблемы с переходом не связаны с финансовыми вопросами. Сообщалось, что английская футбольная ассоциация (FA) подозревает Лукаса Пакета в нарушениях правил ставок. Обнаружилось, что родственники футболиста делали ставки на матчи с его участием.

Контракт Пакета с «Вест Хэмом» рассчитан до июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает бразильского полузащитника в € 45 млн. В прошлом сезоне бразилец сыграл за «Вест Хэм» 41 матч во всех турнирах, отметившись в них пятью забитыми мячами и семью результативными передачами.

Материалы по теме
Трансфер Пакета в «Манчестер Сити» на грани срыва, дело не в финансах
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android