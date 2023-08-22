Эктов: «Краснодар» — топ-клуб, у нас большие шансы побороться за золото в новом сезоне

Защитник «Краснодара» Александр Эктов рассказал, какие шансы у «быков» на чемпионство в новом сезоне Российской Премьер-Лиги.
«Краснодар» — топ-клуб, конечно, команда должна бороться за чемпионство. В этом сезоне у нас есть большие шансы на то, чтобы побороться за золото. Внутри команды мы верим в это. Собрался хороший коллектив, тренерский штаб — все объединены одной целью. Идем от игры к игре», — приводит слова Эктова «РБ Спорт».
Напомним, в данный момент «Краснодар» возглавляет таблицу Российской Премьер-Лиги с 13 очами в пяти стартовых турах чемпионата. Следующий матч в рамках РПЛ «быки» проведут с воронежским «Факелом» 25 августа, в рамках 6-го тура чемпионата.
Александр Эктов перешёл в «Краснодар» в конце июня. 27-летний защитник выступал за «Оренбург» с августа 2020 года. В текущем сезоне Эктов сыграл в пяти матчах, в которых записал на свой счёт одну результативную передачу.
- 22 августа 2023
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