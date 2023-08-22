Деменко: трансфер Бабича в «Спартак» — лучшее приобретение для РПЛ, у нас нет еврокубков

Бывший футболист «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал трансфер сербского защитника «Альмерии» Срджана Бабича в московский клуб.

«Мы видим проблемы у «Спартака» в обороне и понимаем, что центральный защитник нужен. Джикия немного подсдал — но это по матчу с «Зенитом» осталось такое впечатление. В любом случае «Спартаку» нужна свежая кровь. В пару к Джикии нужно было купить кого-то, кто стабильно играл бы с ним? Конечно. Желательно было купить игрока с опытом. Всё-таки в обороне есть неразбериха. Если красно-белые хотят стать чемпионами, надо решать этот вопрос.

Соответствует ли Бабич амбициям «Спартака» или куплен, потому что не удалось взять других? Наверное, соответствует. Всё-таки «Спартак» искал опытного футболиста. 27 лет – это возраст опытного игрока. Но тут надо смотреть, как он будет себя проявлять, особенно в случае неудач. Для чемпионата России это лучшее приобретение, ведь у нас нет еврокубков», — приводит слова Деменко «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, вчера, 21 августа, «Спартак» объявил о приобретении 27‑летнего сербского футболиста из испанской «Альмерии». Бабич заключил с красно-белыми трёхлетний контракт.