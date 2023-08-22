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Сергеев — о своём положении в «Зените»: мне есть куда расти! Нужно цепляться за все шансы

Сергеев — о своём положении в «Зените»: мне есть куда расти! Нужно цепляться за все шансы
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Нападающий «Зенита» Иван Сергеев поделился мнением о своих бомбардирских качествах, а также высказался об игровом времени в петербуржском клубе.

«В чём мой голеадорский феномен? Подходящий случай (смеётся). Оказываюсь в нужное время в нужном месте. Самое главное — работа на команду. Надеюсь, совсем скоро начну показывать результаты, какие показывал раньше.

Спокойно отношусь к своему игровому времени. Понимаю, что тренерский штаб выбирает игроков на определённый состав. Психологически на меня это никак не влияет. Да, выхожу на замены, но стараюсь по максимуму использовать время, которое дают. Понимаю, что это «Зенит», что нужно ждать и цепляться за каждый шанс.

Во всех аспектах есть смысл добавлять. Стараюсь прокачиваться и в физическом, и техническом плане. Мне есть куда расти! Чувствуется уровень бразильцев — они общаются с мячом на «ты». Чтобы играть так же, как они, наверное, нужно родиться в Бразилии (смеётся)», — приводит слова Сергеева Sport24.

В текущем сезоне Сергеев провёл шесть матчей за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился тремя голами.

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