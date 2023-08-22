«Текстильщик» — «Амкал»: стартовые составы команд на матч 1/128 финала Кубка России

Сегодня, 22 августа, пройдёт матч 1/128 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между ивановским «Текстильщиком» и московским «Амкалом». Команды будут играть на стадионе «Текстильщик» в Иваново. Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Андреем Прокоповым (Ярославль). Стартовый свисток прозвучит примерно в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Текстильщик»: Яворский, Климов, Елисеев, Симдянкин, Горовых, Калин, Евсеев, Сентюрин, Ермолин, Ефремов, Скворцов.

«Амкал»: Мухин, Захаров, Кузькин, Товмасян, Дубчак, Маричев, Имаев, Прокопьев, Долгушин, Лобкарёв, Коротаев.

Напомним, всего в этом сезоне в Кубке России стартовали три медийные команды. Это на одну больше, чем в прошлом году — 2DROTS, «Амкал» и «Родина Медиа». В прошлом сезоне в Кубке выступали 2DROTS и «Амкал». Медийные команды, как и клубы низших лиг, участвуют в Кубке России, выступая в нижней сетке — Пути регионов. «Амкал» в 1/256 Кубка России обыграл «Красное знамя», 2DROTS смог пройти «Сахалин», а «Родина Медиа» вылетела на первой стадии, проиграв «Динамо» из Вологды.