Куропаткина: теперь у одноклубницы есть классный маникюр с моим именем

Футболистка ЖФК «Зенит» Вероника Куропаткина рассказала о споре со своей одноклубницей Мэри-Энн Эзенагу во время женского ЧМ-2023.
«Думаю, что мнения моих team-mates об этом турнире многим было бы интересно услышать. Поэтому я пообщалась с Мэри-Энн Эзенагу (она выступает за сборную Нигерии) и с двумя нашими девчонками – Катей Пантюхиной и Надей Ильиных. Постаралась узнать всё самое интересное.
Мэри, конечно же, болела за свою страну – за Нигерию. Помимо этого она также поддерживала сборную Англии. Мы с ней поспорили: если в финале выигрывает Англия, то я делаю маникюр с её именем – Mary, а если Испания (за которую болела я), то, соответственно, она проделает то же самое с моим именем и напишет Nikki.
В её топ-3 на этом ЧМ – Сэм Керр (Австралия), Рашидат Аджибаде (Нигерия) и Алексия Путельяс (Испания). Хотела назвать еще Лорен Джеймс (Англия), но после того случая с красной карточкой передумала.
Теперь у Мэри классный маникюр с моим именем» — написала Куропаткина в своей колонке для «Чемпионата».
- 22 августа 2023
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