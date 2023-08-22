Куропаткина: женский футбол сделал гигантский шаг в развитии, и это только начало

Футболистка ЖФК «Зенит» Вероника Куропаткина, по мотивам завершившегося Кубка мира, выразила уверенность в дальнейшем прогрессе женского футбола.
«Вот и пролетел этот замечательный чемпионат мира (моя мама теперь требует, чтобы его проводили минимум каждый год). Наверное, это одна из тех немногочисленных ситуаций, когда реальность превзошла ожидания, а не наоборот! Случайно попалось видео, как люди на улице смотрят серию пенальти в матче Австралия – Франция (огромная толпа людей кричит, переживает и болеет за свою страну). Думаю, это один из показателей, что нынешний ЧМ на две головы выше всех предыдущих.
Точно знаю, что этот гигантский шаг вперёд в развитии женского футбола – только начало. Как говорят – «дальше-больше». Смотрите женский футбол, любите женский футбол, наслаждайтесь женским футболом. Это круто, это интересно, это затягивает", — написала Куропаткина в своей колонке для «Чемпионата».
Напомним, 20 августа прошёл финал чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023, в котором встречались сборные Испании и Англии. Команды играли на стадионе «Австралия» в Сиднее (Австралия). Испания одержала победу со счётом 1:0 и стала чемпионом мира.
- 22 августа 2023
-
20:05
-
19:53
-
19:49
-
19:48
-
19:46
-
19:36
-
19:24
-
19:18
-
19:08
-
19:02
-
18:55
-
18:45
-
18:43
-
18:35
-
18:26
-
18:22
-
18:17
-
18:08
-
17:57
-
17:54
-
17:46
-
17:46
-
17:36
-
17:26
-
17:15
-
17:00
-
16:56
-
16:45
-
16:45
-
16:36
-
16:28
-
16:15
-
16:15
-
16:14
-
16:05