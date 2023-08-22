Куропаткина: женский футбол сделал гигантский шаг в развитии, и это только начало

Футболистка ЖФК «Зенит» Вероника Куропаткина, по мотивам завершившегося Кубка мира, выразила уверенность в дальнейшем прогрессе женского футбола.

«Вот и пролетел этот замечательный чемпионат мира (моя мама теперь требует, чтобы его проводили минимум каждый год). Наверное, это одна из тех немногочисленных ситуаций, когда реальность превзошла ожидания, а не наоборот! Случайно попалось видео, как люди на улице смотрят серию пенальти в матче Австралия – Франция (огромная толпа людей кричит, переживает и болеет за свою страну). Думаю, это один из показателей, что нынешний ЧМ на две головы выше всех предыдущих.

Точно знаю, что этот гигантский шаг вперёд в развитии женского футбола – только начало. Как говорят – «дальше-больше». Смотрите женский футбол, любите женский футбол, наслаждайтесь женским футболом. Это круто, это интересно, это затягивает", — написала Куропаткина в своей колонке для «Чемпионата».

Напомним, 20 августа прошёл финал чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023, в котором встречались сборные Испании и Англии. Команды играли на стадионе «Австралия» в Сиднее (Австралия). Испания одержала победу со счётом 1:0 и стала чемпионом мира.