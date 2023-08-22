Ташуев: Медина ушёл в «Спартак» и играет, забивает. Карраскаль в «Динамо» — время покажет

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал возможный переход полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля в московское «Динамо», сравнив возможный трансфер колумбийского игрока с уже состоявшимся переходом Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».

«Карраскаль вроде качественный футболист, но что-то у него в ЦСКА не сложилось. Это будет продажа игрока не потому, что она выгодна ЦСКА, не потому, что у клуба финансовые проблемы. Карраскаль не вписался в структуру игры даже не в плане мастерства, а в плане его взаимодействия с тренерским штабом и с другими футболистами. Карраскаль не подошёл под требования тренерского штаба. В ЦСКА считают, что если есть Хорхе в команде, то хорошо, а если нет, то ничего страшного. По такому принципу. Посмотрим, как Карраскаль будет выглядеть в «Динамо». Пока это неясно. Медина ушёл в «Спартак» и играет там в составе, забивает. Насчёт Карраскаля только время покажет», — приводит слова Ташуева «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что «Динамо» заплатит € 5,5 млн плюс бонусы за переход 25-летнего футболиста. Отмечалось, что Карраскаль не позднее среды пройдёт медицинское обследование для «Динамо».

«Спартак» объявил о переходе Хесуса Медины из ЦСКА в июле 2023 года. 26-летний футболист заключил с клубом контракт на три года.