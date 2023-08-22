Дзагоев: насколько я знаю, Рахимов хотел оставить меня в «Рубине»

Бывший полузащитник «Рубина» Алан Дзагоев высказался о своём уходе из казанского клуба в конце прошлого сезона.

«На самом деле, насколько я знаю, Рахимов хотел меня оставить. Мы с ним разговаривали, он мне в глаза сказал, что хочет меня оставить. Сказал, что будет разговаривать об этом с руководством.

Руководство мне так и не сказало ни да, ни нет. Где‑то в июле Сафонов мне позвонил и сказал, что попечительский совет принял решение не продлевать контракт. Я говорю: «Окей». Вот это официальная версия. Мы пожали руки и разошлись», — приводит слова Дзагоева «Матч ТВ».

В настоящий момент Дзагоев является свободным агентом. В сезоне-2022/2023 33-летний полузащитник провёл 20 матчей за «Рубин» во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Контракт игрока с казанским клубом истёк в конце июня этого года. Стороны решили не продлевать сотрудничество. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 700 тысяч.