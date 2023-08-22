«Вест Хэм» объявил о трансфере защитника «Штутгарта» Мавропаноса

Защитник «Штутгарта» и сборной Греции Константинос Мавропанос перешёл в «Вест Хэм». Об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба. Мавропанос будет выступать за английскую команду под 15-м номером.

Ранее в СМИ сообщалось, что «молотобойцы» заплатят за греческого игрока обороны € 20 млн. Ещё € 5 млн будут предусмотрены в качестве бонусов. 10% от суммы будущей продажи игрока будут полагаться «Арсеналу» — бывшему клубу грека.

Фото: whufc.com

В сезоне-2022/2023 Мавропанос провёл 34 матчей за «Штутгарт» во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

Ранее стало известно о сорвавшемся переходе полузащитника «Вест Хэма» Лукаса Пакета в «Манчестер Сити».