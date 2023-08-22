Куропаткина: за один вечер Кармона пережила самый счастливый и печальный моменты в жизни

Футболистка ЖФК «Зенит» Вероника Куропаткина выразила уверенность в закономерности первой победы сборной Испании на женском ЧМ.

«Национальная сборная Испании – чемпион мира по футболу среди женщин! У них побеждали сборные U17, U20, и теперь настала пора главной команды вписать своё имя в историю! Кстати, там играет восходящая звезда Сальма Паральюэло – первая футболистка, которая забрала золото на всех трёх ЧМ.

Еще одна значимая фигура этой сборной – 23-летняя Ольга Кармона, которая в столь юном возрасте стала капитаном и забила решающие голы в полуфинале и финале (я её хорошо помню по юниорской и молодёжной сборным). Она за один вечер пережила, наверное, самый счастливый и самый печальный момент в жизни. Стала победительницей чемпионата мира и сразу после финала узнала о смерти отца.

Испанки заслужили эту победу и очень-очень долго к ней шли. Мне кажется, они выиграли также за счёт сыгранности и взаимопонимания, так как только в основном составе было семь человек из одного клуба – «Барселоны».

Англия, наверное, самый сильный соперник из возможных на этом ЧМ. Так что финал получился интересным и непредсказуемым. И уверена, что Сара Вигман (главный тренер сборной Англии, которая выиграла с ними Евро 2022 года, а с Нидерландами чемпионат Европы — 2017) своё ещё возьмет и не раз окажется на мундиале (может, уже и с мужской командой). Просто в этот раз был звёздный час сборной Испании, так бывает", — написала Куропаткина в своей колонке для «Чемпионата».

Напомним, 20 августа прошёл финал чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023, в котором встречались сборные Испании и Англии. Команды играли на стадионе «Австралия» в Сиднее (Австралия). Испания одержала победу со счётом 1:0 и стала чемпионом мира.