Андрей Федун: у «Спартака» с «Зенитом» был плохой день. Может, завтра будет хороший

Андрей Федун, брат бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал поражение красно-белых в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:3).
«Как матч? Проиграли, значит плохо. Почему? Потому что проиграли. Не знаю почему так получилось, я просто болельщик. Сегодня плохой день. Может быть, завтра будет хороший», — сказал Федун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, 20 августа прошёл матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом». Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. «Зенит» обыграл «Спартак» со счётом 3:1.
После результата данного матча «Зенит» располагается на четвёртой строчке в таблице Российской Премьер-Лиги с десятью очками в пяти матчах. В свою очередь, «Спартак» остался на пятой позиции с девятью очками в пяти стартовых турах чемпионата.
- 22 августа 2023
-
21:38
-
21:38
-
21:22
-
21:21
-
21:07
-
21:05
-
20:53
-
20:50
-
20:48
-
20:35
-
20:31
-
20:22
-
20:20
-
20:14
-
20:05
-
19:53
-
19:49
-
19:48
-
19:46
-
19:36
-
19:24
-
19:18
-
19:08
-
19:02
-
18:55
-
18:45
-
18:43
-
18:35
-
18:26
-
18:22
-
18:17
-
18:08
-
17:57
-
17:54
-
17:46