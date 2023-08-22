Андрей Федун: у «Спартака» с «Зенитом» был плохой день. Может, завтра будет хороший

Андрей Федун, брат бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал поражение красно-белых в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:3).

«Как матч? Проиграли, значит плохо. Почему? Потому что проиграли. Не знаю почему так получилось, я просто болельщик. Сегодня плохой день. Может быть, завтра будет хороший», — сказал Федун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, 20 августа прошёл матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом». Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. «Зенит» обыграл «Спартак» со счётом 3:1.

После результата данного матча «Зенит» располагается на четвёртой строчке в таблице Российской Премьер-Лиги с десятью очками в пяти матчах. В свою очередь, «Спартак» остался на пятой позиции с девятью очками в пяти стартовых турах чемпионата.