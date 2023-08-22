«Амкал» вылетел из Кубка России, проиграв «Текстильщику» в серии пенальти

Сегодня, 22 августа, состоялся матч 1/128 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между ивановским «Текстильщиком» и московским «Амкалом». Команды играли на стадионе «Текстильщик» в Иваново. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Андреем Прокоповым (Ярославль). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Текстильщик» обыграл «Амкал» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время 0:0), выбив медийную команду из розыгрыша Кубка России. Таким образом, клуб из Иваново прошёл в следующий этап турнира.

В первом тайме у обеих команд были неплохие моменты, чтобы забить первый гол в матче, а «Текстильщик» даже смог попасть в штангу ворот «Амкала», но открыть счёт во встрече никому не удалось — команды ушли на перерыв без забитых мячей.

В самом начале второго тайма, на 49-й минуте, полузащитник «Амкала» Евгений Маричев получил прямую красную карточку за очень жёсткий фол в центре поля и оставил свою команду в меньшинстве. Во второй половине встречи рисунок матча остался прежним — команды имели хорошие моменты для гола, но не смогли их реализовать. В итоге игра перешла в серию послематчевых пенальти. В серии 11-метровых точнее оказались футболисты «Текстильщика» — 4:3.

Напомним, всего в этом сезоне в Кубке России приняли участие три медийные команды. Это на одну больше, чем в прошлом году — 2DROTS, «Амкал» и «Родина Медиа». В прошлом сезоне в Кубке выступали 2DROTS и «Амкал». Медийные команды, как и клубы низших лиг, участвуют в Кубке России, выступая в нижней сетке — Пути регионов. «Амкал» в 1/256 Кубка России обыграл «Красное знамя», 2DROTS смог пройти «Сахалин», а «Родина Медиа» вылетела на первой стадии, проиграв «Динамо» из Вологды.