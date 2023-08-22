Агент: «Бешикташ» может продать Зайнутдинова в топовый чемпионат Европы, там есть интерес
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Футбольный агент Евгений Новиков, представляющий интересы полузащитника «Бешикташа» Бактиёра Зайнутдинова, поделился деталями перехода казахстанского футболиста из ЦСКА в турецкий клуб.
«У Зайнутдинова есть договоренность с «Бешикташем» о его продаже в случае поступления предложений от клубов из чемпионатов топ-5.
Были ли другие предложения из Европы? Интерес к Бактиеру в Европе был и есть. Это качественный и стабильный футболист, способный закрыть несколько позиций на поле», — приводит слова Новикова Metaratings.
Напомним, вчера, 21 августа, Московский ЦСКА официально объявил о переходе Бактиёра Зайнутдинова в турецкий «Бешикташ». Ранее в СМИ сообщалось, что турецкий клуб заплатил за игрока московского ЦСКА € 5 млн + 15% от перепродажи.
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