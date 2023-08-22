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Рубиалес, поцеловавший футболистку, не намерен подавать в отставку с поста главы RFEF

Рубиалес, поцеловавший футболистку, не намерен подавать в отставку с поста главы RFEF
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Глава RFEF (Испанской федерации футбола) Луис Рубиалес не планирует подавать в отставку со своего поста. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, первый иск на Рубиалеса был подан в Высший спортивный совет Испании Мигелем Галаном, президентом учебного центра тренеров CENAFE. Галан также намеревался обратиться в Административный трибунал Испании по спорту. Данный орган имеет право своим решением снять Рубиалеса с занимаемой должности. Однако 45-летний спортивный функционер уверен, что ему удастся остаться на своём посту.

Напомним, Луис Рубиалес угодил в сексистский скандал во время церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу среди женщин. Функционер схватил за голову и страстно поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо. Комментируя этот эпизод в соцсетях, Эрмосо подчеркнула, что ей не понравилось то, что сделал Рубиалес. Инцидент вызвал жаркие споры в футбольном сообществе. Сам Рубиалес заявил, что «это был момент, когда двое друзей праздновали победу».

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