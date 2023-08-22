Шнякин: пока никак не получается у знаменитых экс-игроков ЦСКА показать себя как тренеров

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин прокомментировал увольнение Иржи Ярошика с поста главного тренера «Оренбурга», отметив, что у знаменитых бывших футболистов ЦСКА пока не получается проявить себя на тренерском поприще.
«Я бы отметил интересный момент, что пока никак не получается у знаменитых футболистов ЦСКА в прошлом показать себя на тренерском поприще. У Олича не получилось в ЦСКА, у Ярошика не получилось, у братьев Березуцких тоже такие недолгосрочные были проекты. Но в любом случае удачи», — приводит слова Шнякина «Матч ТВ».
Напомним, Олич возглавлял ЦСКА с марта по июнь 2021 года, контракт со специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Команда под его руководством впервые за 20 лет не смогла пробиться в еврокубки.
Под руководством Алексея Березуцкого, который пришел в команду на место Олича, армейцы заняли пятое место в чемпионате. Брат Алексея Василий вошел в тренерский штаб по ходу сезона.
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