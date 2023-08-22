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«Аякс» не захотел продавать Кудуса в «Вест Хэм» за € 42 млн

Трансфер полузащитника «Аякса» и сборной Ганы Мохамеда Кудуса в «Вест Хэм» сорвался. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, за последние недели «Аякс» пересмотрел стоимость своего хавбека. «Молотобойцы» отправили нидерландскому клубу официальное предложение о покупке игрока за € 42 млн, однако получили отказ.

Сообщается, что амстердамцы хотят выручить с продажи Кудуса на порядок больше. «Вест Хэм» ещё не принял решение, стоит ли продолжать переговоры.

В сезоне-2022/2023 Кудус провёл 42 матча за «Аякс» во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с амстердамским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

Ранее сообщалось о переходе в «Вест Хэм» защитника «Штутгарта» и сборной Греции Константиноса Мавропаноса.