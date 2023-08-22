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«Копенгаген» обыграл «Ракув» в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов

«Копенгаген» обыграл «Ракув» в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов
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Завершился первый матч квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов, в котором встречались польский «Ракув» и датский «Копенгаген». Команды играли на стадионе «ГИЕКСА Арена» (Белхатув, Польша). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Ирфаном Пельто (Сараево, Босния и Герцеговина). Победу с минимальным счётом одержал «Копенгаген» — 1:0.

Судьбу матча решил автогол: на девятой минуте защитник «Ракува» Богдан Раковицан срезал мяч в собственные ворота. Польский клуб сравнял счёт на 39-й минуте, однако чуть позже гол хавбека «Ракува» Янниса Папаниколау был отменён из-за положения «вне игры». Финальный свисток судьи Ирфана Пельто зафиксировал итоговую победу «Копенгагена» — 1:0.

Ответный матч состоится через неделю — в среду, 30 августа. Победитель противостояния получит право выступить на групповом этапе Лиги чемпионов. Слабейший в паре примет участие в групповом раунде Лиги Европы.

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 1-й матч
22 августа 2023, вторник. 22:00 МСК
Ракув
Ченстохова, Польша
Окончен
0 : 1
Копенгаген
Копенгаген, Дания
0:1 Раковицан – 9'    
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