Лига чемпионов: «Антверпен» с минимальным счётом переиграл «АЕК» в игре раунда плей-офф

Завершился первый матч квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов, в котором встречались бельгийский «Антверпен» и греческий «АЕК». Команды играли на стадионе «Босёйлстадион» (Антверпен, Бельгия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье (Франция). Победу с минимальным счётом одержал «Антверпен» — 1:0.

Единственным в матче забитым мячом отметился нападающий хозяев Винсент Янссен, отличившийся на 16-й минуте с передачи Артура Вермерена. На 51-й минуте с поля был удалён защитник «Антверпена» Йелле Батай. Однако это не помогло «АЕКу» сравнять счёт в игре. Финальный свисток Франсуа Летексье зафиксировал победу бельгийской команды — 1:0.

Ответный матч состоится через неделю — в среду, 30 августа. Победитель противостояния получит право выступить на групповом этапе Лиги чемпионов. Слабейший в паре примет участие в групповом раунде Лиги Европы