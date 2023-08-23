Лига чемпионов: «Антверпен» с минимальным счётом переиграл «АЕК» в игре раунда плей-офф

Завершился первый матч квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов, в котором встречались бельгийский «Антверпен» и греческий «АЕК». Команды играли на стадионе «Босёйлстадион» (Антверпен, Бельгия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье (Франция). Победу с минимальным счётом одержал «Антверпен» — 1:0.
Единственным в матче забитым мячом отметился нападающий хозяев Винсент Янссен, отличившийся на 16-й минуте с передачи Артура Вермерена. На 51-й минуте с поля был удалён защитник «Антверпена» Йелле Батай. Однако это не помогло «АЕКу» сравнять счёт в игре. Финальный свисток Франсуа Летексье зафиксировал победу бельгийской команды — 1:0.
Ответный матч состоится через неделю — в среду, 30 августа. Победитель противостояния получит право выступить на групповом этапе Лиги чемпионов. Слабейший в паре примет участие в групповом раунде Лиги Европы
- 23 августа 2023
-
00:33
-
00:32
-
00:21
-
00:13
-
00:04
-
00:03
- 22 августа 2023
-
23:57
-
23:44
-
23:43
-
23:29
-
23:23
-
23:22
-
23:10
-
23:04
-
22:50
-
22:46
-
22:42
-
22:33
-
22:27
-
22:24
-
22:12
-
22:12
-
22:02
-
21:54
-
21:50
-
21:38
-
21:38
-
21:22
-
21:21
-
21:07
-
21:05
-
20:53
-
20:50
-
20:48
-
20:35