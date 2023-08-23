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Лига чемпионов: «Антверпен» с минимальным счётом переиграл «АЕК» в игре раунда плей-офф

Лига чемпионов: «Антверпен» с минимальным счётом переиграл «АЕК» в игре раунда плей-офф
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Завершился первый матч квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов, в котором встречались бельгийский «Антверпен» и греческий «АЕК». Команды играли на стадионе «Босёйлстадион» (Антверпен, Бельгия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье (Франция). Победу с минимальным счётом одержал «Антверпен» — 1:0.

Единственным в матче забитым мячом отметился нападающий хозяев Винсент Янссен, отличившийся на 16-й минуте с передачи Артура Вермерена. На 51-й минуте с поля был удалён защитник «Антверпена» Йелле Батай. Однако это не помогло «АЕКу» сравнять счёт в игре. Финальный свисток Франсуа Летексье зафиксировал победу бельгийской команды — 1:0.

Ответный матч состоится через неделю — в среду, 30 августа. Победитель противостояния получит право выступить на групповом этапе Лиги чемпионов. Слабейший в паре примет участие в групповом раунде Лиги Европы

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 1-й матч
22 августа 2023, вторник. 22:00 МСК
Антверпен
Антверпен, Бельгия
Окончен
1 : 0
АЕК Афины
Афины, Греция
1:0 Янссен – 16'    
Удаления: Батай – 51' / нет
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