«Манчестер Юнайтед» может выкупить вратаря «Фенербахче» Байындыра

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении вратаря «Фенербахче» Алтая Байындыра. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, клубы договорились о трансфере за € 5 млн. Единственным камнем преткновения является травма спины, которую турецкий страж ворот получил в конце прошлого сезона. В связи с этим представители «красных дьяволов» договорились о проведении специального медицинского обследования в Греции.

В сезоне-2022/2023 Байындыр провёл 26 матчей за «Фенербахче» во всех турнирах. Контракт игрока с турецким клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 11 млн.

Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» принял решение расстаться с 21-летним форвардом Мэйсоном Гринвудом.