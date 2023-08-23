«Манчестер Юнайтед» может выкупить вратаря «Фенербахче» Байындыра

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении вратаря «Фенербахче» Алтая Байындыра. Об этом сообщает The Athletic.
По информации источника, клубы договорились о трансфере за € 5 млн. Единственным камнем преткновения является травма спины, которую турецкий страж ворот получил в конце прошлого сезона. В связи с этим представители «красных дьяволов» договорились о проведении специального медицинского обследования в Греции.
В сезоне-2022/2023 Байындыр провёл 26 матчей за «Фенербахче» во всех турнирах. Контракт игрока с турецким клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 11 млн.
Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» принял решение расстаться с 21-летним форвардом Мэйсоном Гринвудом.
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