Лига чемпионов, 23 августа: расписание матчей игрового дня

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 23 августа, состоятся первые встречи двухматчевых противостояний квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

Матчи 23 августа (время начала — московское):

Путь представителей лиг:

22:00. «Брага» (Португалия) — «Панатинаикос» (Греция).

Путь чемпионов:

22:00. «Маккаби» (Хайфа, Израиль) — «Янг Бойз» (Швейцария);

22:00. «Мольде» (Норвегия) — «Галатасарай» (Турция).

Ответные матчи состоятся через неделю — во вторник, 29 августа. Победители двухматчевых противостояний получат право выступить в групповом этапе Лиги чемпионов — 2023/2024. Проигравшие команды попадут в групповой раунд Лиги Европы.

Во вторник, 22 августа, состоялись ещё три матча раунда плей-офф: «Рейнджерс» сыграл вничью с ПСВ (2:2), а «Антверпен» и «Копенгаген» добыли минимальные победы (1:0) над АЕКом и «Ракувом» соответственно.