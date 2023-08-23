Лига чемпионов, 23 августа: расписание матчей игрового дня

Сегодня, 23 августа, состоятся первые встречи двухматчевых противостояний квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2023/2024.
Матчи 23 августа (время начала — московское):
Путь представителей лиг:
22:00. «Брага» (Португалия) — «Панатинаикос» (Греция).
Путь чемпионов:
22:00. «Маккаби» (Хайфа, Израиль) — «Янг Бойз» (Швейцария);
22:00. «Мольде» (Норвегия) — «Галатасарай» (Турция).
Ответные матчи состоятся через неделю — во вторник, 29 августа. Победители двухматчевых противостояний получат право выступить в групповом этапе Лиги чемпионов — 2023/2024. Проигравшие команды попадут в групповой раунд Лиги Европы.
Во вторник, 22 августа, состоялись ещё три матча раунда плей-офф: «Рейнджерс» сыграл вничью с ПСВ (2:2), а «Антверпен» и «Копенгаген» добыли минимальные победы (1:0) над АЕКом и «Ракувом» соответственно.
- 23 августа 2023
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