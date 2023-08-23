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Игрок «Интер Майами» рассказал, какой совет ему дал Лионель Месси

Игрок «Интер Майами» рассказал, какой совет ему дал Лионель Месси
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Полузащитник «Интер Майами» Давид Руис рассказал о совете аргентинского нападающего команды Лионеля Месси.

«Один совет, который Месси мне дал, – быть спокойнее. Хочется бежать за каждым мячом, искать свободное пространство, чтобы больше им владеть, но он сказал мне оставаться на своей позиции, и тогда мяч сам придёт ко мне. Я попробовал, и у меня получилось. Я стал более терпеливым», – приводит слова Руиса Goal.

Напомним, 20 августа завершился финальный матч Кубка лиг MLS + MX, в котором встречались «Нэшвилл» и «Интер Майами». Основное время матча закончилось вничью — 1:1. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались футболисты «Интер Майами». Аргентинец завоевал 44-й трофей в профессиональной карьере и стал самым титулованным футболистом в истории.

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