Сергей Павлов возглавил «Волгарь»

Главным тренером «Волгаря» утверждён 67-летний Сергей Павлов, сообщает официальный сайт клуба. Срок соглашения со специалистом не объявлен.
Последним местом работы Павлова был ивановский «Текстильщик», где он был главным тренером в 2020-2021 годах. Ранее в России специалист возглавлял камышинский «Текстильщик», «Сатурн», «Уралан», «Черноморец», «Луч», «Кубань», «Шинник», московское «Торпедо», «Арсенал» и «Ротор». В качестве ассистента Павлов работал в «Сатурне», московском «Спартаке» и сборной России. Также он возглавлял казахстанский клуб «Атырау».
Главным тренером «Волгаря» с начала сезона был Анвер Конеев, который покинул свой пост после пяти туров. В следующей игре Первой лиги его обязанности исполнял Юрий Юхневич.
«Волгарь» после шести туров занимает последнее место в первенстве. Команда сумела набрать только одно очко. В следующем туре астраханцы на выезде проведут матч против «Химок» 26 августа. Начало в 17:00 мск.
- 23 августа 2023
-
02:12
-
01:58
-
01:45
-
01:16
-
01:00
-
00:46
-
00:33
-
00:32
-
00:21
-
00:13
-
00:04
-
00:03
- 22 августа 2023
-
23:57
-
23:44
-
23:43
-
23:29
-
23:23
-
23:22
-
23:10
-
23:04
-
22:50
-
22:46
-
22:42
-
22:33
-
22:27
-
22:24
-
22:12
-
22:12
-
22:02
-
21:54
-
21:50
-
21:38
-
21:38
-
21:22
-
21:21