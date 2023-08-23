Сергей Павлов возглавил «Волгарь»

Главным тренером «Волгаря» утверждён 67-летний Сергей Павлов, сообщает официальный сайт клуба. Срок соглашения со специалистом не объявлен.

Последним местом работы Павлова был ивановский «Текстильщик», где он был главным тренером в 2020-2021 годах. Ранее в России специалист возглавлял камышинский «Текстильщик», «Сатурн», «Уралан», «Черноморец», «Луч», «Кубань», «Шинник», московское «Торпедо», «Арсенал» и «Ротор». В качестве ассистента Павлов работал в «Сатурне», московском «Спартаке» и сборной России. Также он возглавлял казахстанский клуб «Атырау».

Главным тренером «Волгаря» с начала сезона был Анвер Конеев, который покинул свой пост после пяти туров. В следующей игре Первой лиги его обязанности исполнял Юрий Юхневич.

«Волгарь» после шести туров занимает последнее место в первенстве. Команда сумела набрать только одно очко. В следующем туре астраханцы на выезде проведут матч против «Химок» 26 августа. Начало в 17:00 мск.