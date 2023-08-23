Друг Аллегри заявил, что тренер покинет «Ювентус» по окончании нового сезона

Альдо Спинелли, бывший президент «Ливорно» и друг главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, заявил, что 56-летний специалист в 2024 году покинет свой пост в туринской команде.

«Аллегри нужно искупление, и в конце этого сезона он уедет в Саудовскую Аравию, Америку или другое место, где он будет востребован. Макс получал предложения этим летом, но всегда хотел остаться и доказать свою состоятельность.

В футболе всё стало сложно, суммы, которые предлагают ближневосточные клубы, невозможно повторить. Конкурировать могут только англичане», – приводит слова Спинелли TuttoJuve.

Аллегри был тренером «Ювентуса» с 2014 по 2019 год. После этого он вернулся в клуб в 2021 году и работает с «бьянконери» по сей день.