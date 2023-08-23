Мэйсон Маунт получил травму и пропустит два ближайших матча «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт получил повреждение в игре 2-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом» и пропустит несколько ближайших матчей. Об этом сообщает пресс-служба манкунианского клуба.

Как сказано в опубликованном на официальном сайте «Манчестер Юнайтед» заявлении, Маунт совершенно точно пропустит ближайшую игру внутреннего первенства с «Ноттингем Форест» и, скорее всего, не сыграет с «Арсеналом» 3 сентября. Ожидается, что в строй Мэйсон вернётся только после завершения паузы на игры сборных.

О переходе Маунта в «Манчестер Юнайтед» официально было объявлено 5 июля. Англичанин взял седьмой игровой номер. Ранее Мэйсон играл за «Челси», воспитанником которого англичанин и является.