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Мэйсон Маунт получил травму и пропустит два ближайших матча «Манчестер Юнайтед»

Мэйсон Маунт получил травму и пропустит два ближайших матча «Манчестер Юнайтед»
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт получил повреждение в игре 2-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом» и пропустит несколько ближайших матчей. Об этом сообщает пресс-служба манкунианского клуба.

Как сказано в опубликованном на официальном сайте «Манчестер Юнайтед» заявлении, Маунт совершенно точно пропустит ближайшую игру внутреннего первенства с «Ноттингем Форест» и, скорее всего, не сыграет с «Арсеналом» 3 сентября. Ожидается, что в строй Мэйсон вернётся только после завершения паузы на игры сборных.

О переходе Маунта в «Манчестер Юнайтед» официально было объявлено 5 июля. Англичанин взял седьмой игровой номер. Ранее Мэйсон играл за «Челси», воспитанником которого англичанин и является.

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