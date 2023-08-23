Варан не хочет покидать «Манчестер Юнайтед». Клуб не рассматривает вариант с его продажей

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан не желает уходить из манкунианского клуба этим летом, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

По информации источника, 30-летний футболист даже не вёл переговоров о своём уходе из «Ман Юнайтед». Француз не вступал в контакт с саудовскими клубами. «Манчестер Юнайтед», в свою очередь, не рассматривает вариант с продажей Варана в это трансферное окно.

Напомним, Варан перешёл в «Манчестер Юнайтед» из мадридского «Реала» в июле 2021 года. В дебютном сезоне за манкунианский клуб француз провёл 24 матча в рамках английской Премьер-лиги, не отметившись результативными действиями.

В новом сезоне на счету Рафаэля два проведённых матча и один забитый гол — в ворота «Вулверхэмптона» в игре 1-го тура Премьер-лиги.