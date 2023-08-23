Быстров — о новом тренере «Оренбурга»: Премьер-лига — не место для экспериментов

Бывший футболист «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров раскритиковал назначение Давида Деограсии на пост главного тренера «Оренбурга».

«Пока вообще непонятно, что за тренер. Посмотрим, но Премьер-лига — не место для экспериментов. Попробовали поставить неопытного Ярошика — ничего не получилось. Сейчас доверили испанцу, который, кажется, даже по-русски не говорит. Возьмут и выиграют с новым тренером? Не выиграют. Как? Ребята, я против экспериментов. Давайте тогда экспериментировать с нашими, у нас много русских тренеров», — заявил Быстров в эфире «Матч ТВ».

Напомним, вчера, 22 августа, «Оренбург» объявил об уходе с поста главного тренера Иржи Ярошика. Его место занял испанский специалист Давид Деограсия, ранее трудившимся в академии оренбуржцев. После пяти туров РПЛ «Оренбург» занимает последнюю строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе только одно очко.