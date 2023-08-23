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Корнеев — о старте «Оренбурга»: вылезти из этой ямы можно только с помощью тренера

Корнеев — о старте «Оренбурга»: вылезти из этой ямы можно только с помощью тренера
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Бывший футболист и тренер сборной России Игорь Корнеев оценил проблемы, с которыми столкнулся «Оренбург» под недолгим управлением Иржи Ярошика, и назвал способ их решения.

«Думаю, в первых играх ещё что-то просматривалось. На «багаже» Лички? Может быть, не знаю. Но было много провалов — их нельзя назвать системными. Команда либо вставала, либо будто переставала что-то делать по тактике, и проваливалась в обороне так, что ей можно было легко забивать. Возникает вопрос: почему так происходило? Может быть, всё-таки Ярошик не справился.

В прошлом сезоне у «Оренбурга» тоже был непростой отрезок, но тогда команда не проигрывала крупно. Я как тренер могу сказать одно. Вылезти из этой ямы можно только с помощью конкретных действий тренера и его ясных задач. Если такого нет, то игроки начинают сомневаться», — заявил Корнеев в эфире «Матч ТВ».

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