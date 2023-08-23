Владимир Быстров: Ярошик успел разобрать «Оренбург»

Бывший футболист «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров заявил, что под руководством Иржи Ярошика «Оренбург» был не похож сам на себя.

«Ярошик успел только разобрать «Оренбург», потому что команда абсолютно не похожа на себя — не та, какой мы привыкли её видеть, по крайней мере, в домашних матчах. И дома «Оренбург» проигрывал, и в Кубке России, и вратари «привозили», то есть с Ярошиком получился весь комплект. Не знаю, его это вина или нет.

Может быть, Ярошику опыта не хватило. Каждый тренер индивидуален, и вроде команда одна, а требования разные. У Лички отношения с коллективом были одни, а Ярошик, может быть, не сумел разобраться, на кого должен сделать ставку, кто будет за него биться, кто за него пойдёт вперёд. За этот короткий период времени ему это даже близко не удалось», — заявил Быстров в эфире «Матч ТВ».