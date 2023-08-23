«Зенит» предложит € 25 млн за форварда «Фламенго» Педро Абреу — Globo
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Нападающий «Фламенго» Педро Абреу может продолжить карьеру в России. В переговоры по футболисту вступил «Зенит», информирует Globo.
Согласно сведениям источника, официальных переговоров между командами ещё не было — «Зенит» контактирует с агентами игрока. На клубном уровне сине-бело-голубые намерены предложить за Абреу € 25 млн.
Ранее СМИ писали об интересе к Педро Абреу от клубов из Саудовской Аравии.
26-летний Педро в прошлом сезоне сыграл 41 матч, в которых забил 27 голов и стал лучшим бомбардиром «Фламенго». Его контракт с клубом рассчитан до декабря 2027 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 22 млн. По информации СМИ, у Педро конфликт с главным тренером «Фламенго», из-за чего футболист может покинуть клуб в ближайшее время.
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