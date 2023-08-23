Гендиректор «Текстильщика» высказался о победе над «Амкалом» в Кубке России
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Генеральный директор «Текстильщика» Игорь Ершов прокомментировал победу над «Амкалом» в 1/128 финала Фонбет Кубка России (0:0, 4:3 — по пенальти).
«Неплохо начали первый тайм — у нас были моменты. Но уже в середине первого тайма игра выровнялась. Второй тайм начали получше, но после удаления игрока «Амкала» наше преимущество особо не чувствовалось. Может быть, сыграл психологический фактор: остались в большинстве и могли подумать, что ещё успеем забить за полчаса.
Может быть, и «Амкал» подсабрался. Но глобально игра 11 на 10 не сложилась. Не было такого, что мы их заперли в штрафной. В итоге дошли до пенальти, где второй год подряд оказались сильнее», — сказал Ершов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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