Катрич — о вылете «Амкала»: люди, которые ждали оплошности, могут поплясать на костях

Полузащитник «Амкала» Анатолий Катрич подвёл итоги матча с «Текстильщиком» в Фонбет Кубке России, завершившегося поражением медийной команды в серии пенальти (3:4).
«Называют позором поражение «Амкала», отмечая, что «Текстильщик» уже не тот? Не согласен. В чём позор? В том, что мы вдесятером играли против 11 футболистов. В конце сезона эта команда будет вверху, там же, где и та была, просто у них люди подъехали чуть позже, чем обычно.
То что не забили пенальти? У всех такое случается. Есть люди, которые ждали оплошности («Амкала». — Прим. «Чемпионата»). Они дождались, теперь могут поплясать на костях. Я к этому спокойно отношусь. Когда-то тебя любят, когда-то ненавидят. Тысячу раз в карьере такое будет, что тебя будут хейтить или любить», — приводит слова Катрича «РБ Спорт».
- 23 августа 2023
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