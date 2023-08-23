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Игрок «Амкала» Прокопьев: уступили «Текстильщику», но что уже сделать? Матч сыгран

Игрок «Амкала» Прокопьев: уступили «Текстильщику», но что уже сделать? Матч сыгран
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Футболист «Амкала» Михаил Прокопьев, известный как Прокоп, поделился впечатлениями после матча 1/128 Фонбет Кубка России с «Текстильщиком» (0:0, 3:4 — по пенальти).

«Критикуют за результат? А что сделать? Уже матч сыгран. Надо идти дальше. Посмотрим, что будет. Идём вперёд, посмотрим. Возможно, обновится состав. Возможно, из-за этой большой перестройки такой результат. Какие планы у меня? Этот сезон я буду здесь. А там посмотрим, до нового года точно здесь», — приводит слова Прокопьева «РБ Спорт».

«Текстильщик» обыграл «Амкал» накануне в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время 0:0), выбив медийную команду из розыгрыша Кубка России. Таким образом, клуб из Иванова прошёл в следующий этап турнира.

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