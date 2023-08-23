Акинфеев признался, что мечтает о создании детской футбольной лиги

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что мечтает создать свою лигу, в которой принимали бы участие детские команды.

«Хотим делать всё качественно, чтобы дети наслаждались и получали удовольствие от этого турнира. Сам турнир, наверное, вырос. Пять лет — такая небольшая дата, но мы стремимся к возрасту 50-60 лет. Но это как бог даст, конечно. Что‑то новое хочется всегда видеть и открывать, а не просто играть в футбол и мини‑футбол. Кипербатлы и кипербол ворвутся в нашу историю. Не будем останавливаться на достигнутом, всё‑таки мы мечтаем, может быть, даже о своей лиге. По уровню поля и организации это всегда было тяжело. У тебя какое‑то общежитие, родители собирают деньги, чтобы тебе перекусить. Сейчас немного другое время и дети, думаю, что к ним нужно более трепетное отношение», — приводит слова Акинфеева «Матч ТВ».

Во вторник, 22 августа, в Химках завершился «Кубок Игоря Акинфеева», который собрал 16 детских футбольных команд. Победителем турнира стала детская команда московского «Локомотива».