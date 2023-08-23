Полузащитник «Рубина» Иванов: знаю, что Слуцкому интересно поработать за границей

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов высказался о бывшем наставнике казанской команды Леониде Слуцком.
«Посмотрел два или три выпуска программы Слуцкого, а потом уже всё понятно стало. Много мата? Моё мнение, что люди же заходят и понимают, о чём программа. В самом начале пишут, что есть ненормативная лексика. Если ты заходишь туда, то ты готов к этому. Если ты зашёл туда и прокомментировал, что тебе не нравится — для чего? Если есть предупреждение — это как с рекламой пива по телевизору. Тебя же предупредили — выключи или переключи.
Верю ли, что Слуцкий вернётся в профессию? Я знаю, что ему интересно поработать за границей. Думаю, что где-нибудь предложения будут. В России тоже дефицит где-то, когда-то будет предложение. А дальше зависит от Слуцкого», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 23 августа 2023
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