Дмитрий Радченко: «Зениту» не нужен новый нападающий

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал возможную покупку нового форварда сине-бело-голубыми.

«Стоит ли «Зениту» приобретать нового нападающего? Ни в коем случае. Сейчас не надо задумываться о поиске нового нападающего. «Зенит» обладает двумя центральными забивными нападающими. И Сергеев, и Кассьерра – это доказывают. Что касается Кассьерры, то да. Период адаптации у него был не слишком быстрый. Мы знаем, как он играл за «Сочи» и какой потенциал у этого нападающего.

Очень здорово, что этот сезон он начал с забитых мячей. Думаю, он будет продолжать. Его возможности мы знаем. Сможет ли Кассьерра стать лучшим бомбардиром РПЛ? Мне кажется, что ещё рано об этом говорить. Начало очень хорошее. С такими партнёрами, которые есть у Кассьерры, игроками середины поля и футболистами, которые могут отдать последний пас, после которого можно завершить атаку забитым мячом – предостаточно. Ему будет намного легче забивать голы, чем игрокам в других командах», — приводит слова Радченко издание «Спорт день за днём».

Напомним, ранее сообщалось, что «Зенит» намерен приобрести форварда Бенхамина Рольхейсера, выступающего за аргентинский «Эстудиантес».