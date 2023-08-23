Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Брага — Панатинаикос. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Алаев: ситуация с посещаемостью в РПЛ потихоньку нормализуется

Александр Алаев: ситуация с посещаемостью в РПЛ потихоньку нормализуется
Комментарии

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев оценил высокую посещаемость матча 5-го тура внутреннего первенства между «Спартаком» и «Зенитом» (1:3).

«Мне хочется, чтобы рекорд посещаемости, установленный на матче «Спартак» — «Зенит», держался недолго и были новые рекорды. Мы видим, что потихоньку ситуация нормализуется. Мы всех ждём на стадионах, никому бойкоты не нужны. На матче «Спартак» — «Зенит» одной трибуны очень не хватало. Если бы она была заполнена, может быть, «Спартак» получил бы другие ресурсы и результат был бы иной. Поэтому ждём всех», — приводит слова Алаева Sport24.

Встреча между «Спартаком» и «Зенитом» прошла на «Открытие Банк Арене», её посетили более 33 тысяч болельщиков.

Материалы по теме
Президент РПЛ Алаев высказался о конфликте Артёма Дзюбы с журналистом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android