Александр Алаев: ситуация с посещаемостью в РПЛ потихоньку нормализуется
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев оценил высокую посещаемость матча 5-го тура внутреннего первенства между «Спартаком» и «Зенитом» (1:3).
«Мне хочется, чтобы рекорд посещаемости, установленный на матче «Спартак» — «Зенит», держался недолго и были новые рекорды. Мы видим, что потихоньку ситуация нормализуется. Мы всех ждём на стадионах, никому бойкоты не нужны. На матче «Спартак» — «Зенит» одной трибуны очень не хватало. Если бы она была заполнена, может быть, «Спартак» получил бы другие ресурсы и результат был бы иной. Поэтому ждём всех», — приводит слова Алаева Sport24.
Встреча между «Спартаком» и «Зенитом» прошла на «Открытие Банк Арене», её посетили более 33 тысяч болельщиков.
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